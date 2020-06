Castello di Cisterna, Sant’Anastasia, Somma Vesuviana, Marigliano e Acerra: Contrasto all’illegalità diffusa e allo spaccio di droga. Carabinieri setacciano l’area nord di napoli.

A Castello di Cisterna, i carabinieri della locale compagnia hanno denunciato per detenzione di droga a fini di spaccio un 39enne di Pomigliano che mentre passeggiava per le vie cittadine è stato controllato. Perquisito, è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina già pronte per la vendita. Rinvenuta e sequestrata anche la somma contante di 210 euro provento del reato. Denunciato per evasione anche un 43enne di Brusciano già noto alle forze dell’ordine che – nonostante la misura in atto degli arresti domiciliari – aveva pensato bene di passeggiare tra le vie di Castello di Cisterna. Peccato per lui che i carabinieri lo abbiano riconosciuto e fermato. L’uomo è stato sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

Sequestrati dai carabinieri 364 grammi di marjuana, 102 grammi di crack, 20 dosi di cocaina e vario materiale per il confezionamento: “bottino” rinvenuto nei locali condominiali di alcune palazzine del complesso popolare ex legge 219. Durante i controlli i militari hanno segnalato alla prefettura 6 persone quali assuntori di sostanza stupefacente.

A Sant’Anastasia i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un pusher 35enne del posto già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente ma anche di un bilancino di precisione e del materiale per il confezionamento: quanto basta per essere denunciato.

Trasportavano in auto rispettivamente 21 e 10 chili di bobine di rame due persone, un moldavo ed un ucraino, denunciate per ricettazione dai carabinieri. Materiale verosimilmente oggetto di furto la cui origine è al vaglio dei militari.

Due pregiudicati di Marigliano sono stati denunciati per detenzione illegale di tabacchi e lavorati esteri. Nelle loro disponibilità 239 pacchetti di “bionde” privi del timbro del monopolio di stato.

Nel rione Madonnelle di Acerra i militari della locale stazione hanno rinvenuto nei locali condominiali 576 grammi di marijuana.

I servizi continueranno anche nei prossimi giorni.

