Castello di Cisterna: Servizi anti-droga. Carabinieri arrestano 2 pusher

Nell’ambito dei servizi anti-droga disposti dal comando provinciale di napoli continuano i controlli dei Carabinieri. A Castello di Cisterna – all’interno del complesso di edilizia popolare “Legge 219” – i militari della locale compagnia hanno arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti il 45enne Angelo Ildebrante e il 66enne salvatore cafiero. Sono entrambi del osto e già noti alle ffoo.

I Carabinieri li hanno bloccati mentre cedevano delle dosi ad un giovane “cliente” – poi segnalato alla prefettura quale assuntore di droga. I 2 pusher sono stati perquisiti e trovati in possesso di 25 dosi di crack, 13 dosi di marijuana e della somma in contanti di 64 euro sequestrata perché provento del reato.

Gli arrestati sono stati tradotti al carcere in attesa di giudizio.

