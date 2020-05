Castello di Cisterna: Sorpreso a spacciare droga nel quartiere. Carabinieri arrestano 22enne e denunciano la complice 43enne

Continuano serrati i controlli antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli. A Castello di cisterna I militari della Stazione locale hanno arrestato per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio un incensurato 22enne di Pomigliano D’Arco. Durante un controllo nella “ cisternina”, noto plesso popolare, il ragazzo è stato trovato in possesso di 2 grammi di crack, 2 di cocaina e 7 di marijuana già ripartiti in dosi pronte per la vendita. Nelle sue tasche anche 84 euro in contante ritenuto provento illecito.

Arrestato è stato sottoposto ai domiciliari in attesa di giudizio. i Carabinieri hanno denunciato per concorso nel medesimo reato una 43enne del posto sorpresa ad annotare le dosi ormai vendute dal “socio in affari”.

adsense – Responsive – Post Articolo