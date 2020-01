CCIAA Avellino e Camera Arbitrale di Milano organizzano il workshop “L’arbitrato per le imprese”

🔊 Ascolta l'articolo

Quali i metodi di risoluzione delle controversie (ADR – Alternative Dispute Resolution) di natura commerciale? Quali i vantaggi dell’arbitrato per le imprese? Quali le garanzie dell’arbitrato amministrato?

La Camera di Commercio di Avellino, in collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano, organizza per mercoledì 28 gennaio 2020 dalle ore 14, presso la sede di Piazza Duomo, il seminario:“L’arbitrato per le imprese. L’esperienza delle Camere di Commercio al servizio del territorio”.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente della CCIAA Avellino, Oreste La Stella, interverranno rispettivamente i presidenti del Consiglio Notarile di Avellino, dell’Ordine degli Avvocati di Avellino, dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

A seguire la Responsabile dell’Area Anagrafica e di Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Avellino, Gemma Iermano, si soffermerà sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie come mediazione, negoziazione, arbitrato e sulle sinergie attivate sul territorio dall’ente camerale irpino. Mentre Benedetta Coppo, funzionario in rappresentanza della Camera Arbitrale di Milano si focalizzerà sull’efficienza e sulle garanzie offerte dall’arbitrato amministrato.

Prenderà parte al workshop anche l’avvocato Andrea Bandini che si soffermerà sulla deontologia e sul difensore in arbitrato. Invece, il professore Modestino Acone dell’Università Federico II di Napoli ed il giudice ausiliario della Corte di Appello di Napoli, Marco Marinaro, approfondiranno rispettivamente il rapporto tra arbitrato e giudizio ordinario, e l’arbitrato societario, imprese e società in arbitrato.

Il convegno è accreditato ai fini della formazione professionale.

La partecipazione è gratuita e prevede, per ragioni organizzative, l’iscrizione obbligatoria nell’apposito modulo online presente sul sito della Camera di Commercio di Avellino.

