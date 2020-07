Ceduto il titolo di Serie B a Pomigliano, l’Atripalda Volleyball riparte dal settore giovanile.

“E’ il momento di ripartire e per l’Atripalda Volleyball la nuova stagione, che partirà nel post covid, sarà l’anno zero. In seguito alle difficoltà che si sono verificate sia da un punto di vista economico, ma anche di strutture sportiva la società è stata costretta a fare un’ampia riflessione sul futuro e vista la difficoltà nell’effettuare un campionato nazionale di serie B ha deciso di cedere il titolo agli amici dell’ASD Elisa Volley Pomigliano. Una decisione presa a malincuore e sicuramente sofferta ma che ci farà ripartire con un progetto dal basso, con una nuova struttura societaria e soprattutto che metterà al centro il settore giovanile che sarà affidato a tecnici preparati e di spessore”.

