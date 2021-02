Celzi di Forino (Av). Il caso della frazione Irpina sommersa dall’acqua sulle reti Rai alla Vita in Diretta

Il caso “Celzi di Forino” piccolo borgo alle porte di Avellino, diventato “celebre” per la sua tragica situazione che ad ogni pioggia viene sommerso dall’acqua, sembra aver scosso anche le reti Rai. Una pessima figura sia per la Provincia di Avellino, sia per la Regione Campania, servita su un piatto di spettralita’ alla Vita in Diretta nel primo pomeriggio di ieri, 10 febbraio, dove anche il conduttore e’ rimasto scandalizzato da questa questione lunga ormai 20 anni. Ad ogni pioggia Celzi finisce sotto l’acqua ed in questo 2021 è già la seconda volta, l’ultima lo scorso 6 gennaio. Fino ad ora nessuna soluzione, solo palliativi inutili posti in essere da parte delle Istituzioni, ma il problema rimane. Si spera che dopo la figuraccia fatta a livello mediatico, coloro i quali hanno competenze e potere in merito facciano una volta per tutto chiarezza su questa scabrosa vicenda che davvero non si addice ad una Provincia, ad una Regione, ad una Nazione che basa il suo vivere civile ai principi della Costituzione. Da. Bio

