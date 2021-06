Cerchi lavoro un lavoro che ti gratifichi senza troppo stress? Questo è quello che fa per te

Società per azioni Multinazionale, produttrice di caffè e specializzata in dispositivi medico sanitari , cerca nel mandamento baianese e zone limitrofe 50 consulenti da inserire in organico in modo effettivo per apertura di nuovi uffici.

Si offre:

Pagamenti settimanali e mensili.

Possibilità di Part time e/o full time.

Possibilità di sviluppo manageriale.

Zero investimenti.

Anche prima esperienza.

Contratto di lavoro.

Minimo garantito base di 800,00€ mensili.

No call center o porta a porta – no perditempo.

Chi interessato può chiamare il numero 3475330386 oppure al 3384538761 (dicendo di chiamare da parte di Maria).

adsense – Responsive – Post Articolo