CERIMONA DI PROCLAMAZIONE” DEI VINCITORI DEL CONSORSO “POESIA DI NATALE”

È giunto al termine il concorso di poesia “Poesia di Natale”, alla sua prima edizione, indetto dall’Associazione socioculturale “Glocal Trunk” sostenuta dalla casa editrice “Edizioni Il Papavero”.

L’associazione Glocal Trunk è lieta di comunicarvi che domenica 07 febbraio alle ore 17,00 si terrà la cerimonia di proclamazione dei vincitori in diretta Facebook.

L’Associazione coglie l’occasione per ringraziare gli istituti scolatici che hanno aderito all’iniziativa quali l’Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni”- Mugnano del Cardinale, l’Istituto Comprensivo “Giovanni XXII”- Baiano, l’ Istituto Comprensivo “Mons. Pasquale Guerriero”- Avella, l’I.S.I.S “Umberto Nobile”- Nola, la casa editrice “Edizioni Il Papavero” per il sostegno, i Commissari facenti parti della Giuria Tecnica, gli artisti coinvolti come il presepaio Gaetano de Luca e “Lucis Art Studio Gallery di Prisco De Vivo” per l’aspetto artistico e tutti i partecipanti, piccini e non, per aver messo su carta quanto avevano nel cuore.

I soci vi aspettano tutti on line, in diretta Facebook (di seguito il link https://www.facebook.com/glocaltrunk )

