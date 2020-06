I Carabinieri della Stazione di Cervinara hanno tratto in arresto un 50enne, in esecuzione di un provvedimento emesso della Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano per Estorsione continuata aggravata, disponendo la pena residua di un anno e 6 mesi di reclusione.

Dopo le formalità di rito l’arrestato, già detenuto ai domiciliari, è stato associato alla Casa Circondariale di Bellizzi Irpino.

adsense – Responsive – Post Articolo