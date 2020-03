CERVINARA (AV) – Furto al supermercato: ventenne denunciata dai carabinieri.

“Furto aggravato”: è questo il reato di cui dovrà rispondere una ventenne della Valle Caudina, denunciata dai Carabinieri.

La pattuglia della Stazione di Cervinara, impegnata in un servizio serale predisposto principalmente per verificare l’attuazione del decreto del Governo in materia del contenimento della diffusione del Coronavirus, è intervenuta presso un locale supermercato dove era stata segnalata la presenza di una ragazza che stava rubando dei prodotti alimentari.

Sul posto i Carabinieri hanno identificato la presunta responsabile: si tratta di una donna, poco più che ventenne, che all’esito della perquisizione è stata trovata in possesso della merce appena rubata, occultata nella propria borsa al fine di eludere i controlli all’uscita del negozio.

Alla luce delle evidenze emerse, per la predetta è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

La refurtiva recuperata è stata restituita all’avente diritto.

