Cervinara, Cambareri: Serve impegno straordinario per la sicurezza dei cittadini

“A Cervinara serve un impegno straordinario di forze dell’ordine e amministrazione per garantire la sicurezza dei cittadini”.

Lo afferma il consigliere comunale di minoranza, Christian Cambareri.

“Sono mesi che rivolgo appello all’Amministrazione e al Prefetto affinché si promuova una incisiva azione sul territorio – spiega l’imprenditore. Eppure la cronaca continua a riportare notizie allarmanti che non fanno stare tranquilli i nostri cittadini. Non voglio fare polemiche – continua – ma è necessario passare dalle parole ai fatti. Le telecamere della video-sorveglianza funzionano? Vengono controllate dalle forze dell’Ordine? Perché non si riescono a scongiurare i furti che continuano nelle nostre abitazioni?”

Ancora, Cambareri spiega: “Abbiamo un problema di vigilanza. Servono Polizia e Carabinieri per strada con servizio pieno. Il Prefetto di Avellino si faccia carico di questa situazione e intervenga. Come si fa a non capire che i furti nelle case sono altissimo allarme sociale? Spero che la campagna elettorale già ampiamente iniziata non distragga dai reali problemi del nostro paese”.

