CERVINARA, QUINDICI E PAGO DEL VALLO DI LAURO (AV) – Controlli dei carabinieri forestali: denunce e sanzioni per combustione di residui vegetali.

Altre due denunce da parte dei Carabinieri Forestali per violazione alle norme in materia ambientale previste dal Decreto Legislativo 152/2006.

Due uomini, nonostante il divieto di bruciatura nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi decretato dalla Regione Campania, avrebbero intenzionalmente appiccato il fuoco per lo smaltimento di sterpaglie e residui vegetali derivanti dalla lavorazione dei propri noccioleti, ubicati in agro dei comuni di Quindici e Pago del Vallo di Lauro.

Tale condotta, oltre ad essere particolarmente pericolosa, provocava un evidente senso di fastidio e molestie alle persone per l’alta concentrazione di fumo nell’aria.

Alla luce degli elementi di colpevolezza raccolti dai Carabinieri della Stazione Forestale di Marzano di Nola, oltre alle previste sanzioni amministrative, è scattata nei confronti dei predetti la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

I Carabinieri della Stazione di Cervinara hanno invece sanzionato una persona di Rotondi sorpresa a bruciare dei residui vegetali derivanti dalla potatura di alcune piante presenti nel suo giardino.

I servizi predisposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, volti al contrasto degli incendi boschivi e della pratica dell’abbruciamento dei residui forestali e vegetali continueranno ininterrottamente in tutta l’Irpinia

