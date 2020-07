CESINALI (AV). Auto sbanda ed urta contro un muro. Uomo rimane incastrato nell’abitacolo

I Vigili del Fuoco di Avellino dopo le ore quattro di questa notte, sono intervenuti a Cesinali in via Circumvallazione, nel tratto tra il cimitero e il teatro D’Europa, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura la quale sbandava e finiva contro un muro di recinzione di un’abitazione del posto. L’uomo alla guida di 56 anni è rimasto incastrato nell’abitacolo, e dopo averlo liberato è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l’ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza.

