Chiusa la sala abortiva al Loreto Mare di Napoli. La soddisfazione di chi si batte contro l’aborto

di Gianluca Martone

Vorrei proporle una mia importante iniziativa fatta oggi 19 maggio 2020. Ho deciso in questa santa giornata, come si puo’ desumere dalle foto inviate, dopo aver mandato il solito avviso di comunicazione con la Pec professionale all’Ufficio del Gabinetto della Questura di Napoli, di fare un momento di preghiera dalle ore 11 alle 13.30 in prossimità dell’ingresso dell’ospedale Loreto Mare di Napoli, per pregare non solo in riparazione all’aborto chimico e chirurgico come sto facendo da tre anni, ma anche per tutti i malati e i defunti di Coronavirus, senza il consueto volantinaggio, rispettando naturalmente i decreti governativi del distanziamento sociale e indossando la relativa mascherina, resa obbligatoria dall’ordinanza del Governatore De Luca lo scorso 2 maggio anche all’aria aperta. Insieme all’ospedale Cotugno, il “Loreto Mare” è stato uno degli ospedali requisiti per affrontare l’emergenza Coronavirus. Pertanto, sono state INTERROTTE tutte le altre attività sanitarie, compresa NATURALMENTE LA SALA ADIBITA AGLI ABORTI. E’ VERAMENTE UN MIRACOLO DELLA FEDE, CHE ATTRIBUISCO ALL’ONNIPOTENZA DEL SIGNORE E DELLA STRAORDINARIA EFFICACIA DELLA SANTA MESSA CATTOLICA DI SEMPRE, CHE MI HA CONSENTITO DI FARE TUTTO QUELLO CHE HO FATTO IN QUESTI TRE ANNI. Infatti, quando iniziai a presidiare quest’ospedale, si facevano 1300 aborti ogni anno, con tre turni settimanali di sedute. Dopo un crollo vistoso già riscontrato un anno fa, con il clamoroso crollo da 1300 a 300 aborti ogni anno, ora la chiusura definitiva a causa dell’emergenza Coronavirus, dove vedo un grande segno di Dio e della sua Misericordia, in quanto il Signore dal male trae sempre il bene, con TANTI BAMBINI CHE NASCERANNO E CHE POTRANNO ESSERE BATTEZZATI PER GODERE LA VISIONE BEATIFICA DI DIO.