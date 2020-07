CHIUSANO SAN DOMENICO (AV) – Controlli dei Carabinieri: due denunce e un foglio di via obbligatorio.

I Carabinieri della Compagnia di Montella, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, negli ultimi giorni hanno ulteriormente intensificato i controlli, garantendo la massima presenza di uomini (in divisa ed in borghese) sul territorio, soprattutto durante le ore notturne e nelle aree di maggior interesse, sia per prevenire i reati che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario.

Nel corso di tali servizi, due giovani di Chiusano San Domenico sono stati denunciati perché ritenuti responsabili di “Guida in stato di ebbrezza”: fermati dai Carabinieri durante un controllo alla circolazione e sottoposti al test etilometrico, gli veniva riscontrato con un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito per condurre un veicolo. Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, per entrambi è scattato il ritiro della patente di guida.

È stato invece allontanato con Foglio di Via Obbligatorio un 35enne di Napoli, gravato da svariati precedenti di polizia principalmente per reati contro il patrimonio, che, in orario notturno e senza giustificato motivo, veniva sorpreso dai Carabinieri mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di alcune abitazioni rurali.

