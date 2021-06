Chiusano San Domenico (Av): Il Sindaco Carmine De Angelis “Anche io a Solofra per protestare contro il taglio dell’Ospedale Landolfi”.

“Chi mi conosce sa che non le mando a dire. A Solofra si è Sceso in piazza per protestare contro il taglio dell’Ospedale Landolfi. Pochi sindaci (quasi tutti votanti di De Luca), molta gente. Protestare e’ importante ma occorre senso della praticità.

Attendo di conoscere i contenuti del ricorso ma il vero nodo è rimettere in discussione in consiglio il piano di razionalizzazione della Regione per uscire dal commissariamento. E Il Governo e il probabile incontro con il Ministro? Non ha alcuna competenza poiché è la regione ai sensi dell’art. 117 Cost. a predisporre l’organizzazione territoriale. Un avviso ai molti sindaci e i tanti votanti di Solofra e dintorni. Che Solofra fosse stata “barattata” per uscire dal Commissariamento era già scritto più di un anno fa. Allora si fece campagna elettorale, il popolo si è fatto abbindolare, ora si protesta. Errare e’ Umano, perseverare diabolico!”

