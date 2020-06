Choc a Sant’Anastasia, un grave incidente stradale coinvolge un’intera famiglia. Un morto e diversi feriti

Un grave incidente è avvenuto nella serata di oggi, sabato 13 giugno 2020, a Sant’Anastasia sulla SS 268, tra i Comuni di Somma Vesuviana e Sant’Anastasia in direzione di Angri. Dalle prime notizie che ci giungono coinvolta è un’intera famiglia. Dall’impatto sarebbe morto l’uomo alla guida dell’autovettura, mentre il resto della famiglia costituita da moglie e due figli, sarebbero rimasti gravemente feriti e trasportati in codice rosso al Santobono e al Cardarelli. Non trapelano ancora notizie circa la dinamica dell’incidente. Il sinistro si è verificato intorno alle 21,45 e sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e diverse ambulanze del 118. Chiaramente il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico per consentite soccorsi e rilievi.

