Christrian Zirilli, unico irpino che vola a Sanremo. Unico Irpino selezionato come massaggiatore ufficiale al Festival della musica italiana

E’ Christian Zirilli uno dei massaggiatori ufficiali del Festival di Sanremo 2020, che farà parte della squadra Diabasi, per alleviare le giornate degli artisti e degli ospiti della Città dei fiori.

Il giovanissimo massaggiatore, è l’unico irpino selezionato tra i migliori massaggiatori d’Italia che porterà al Teatro Ariston, la professionalità e la maestria per coccolare vip e non solo, durante le intense giornate sanremesi.

Christian vivrà questa nuova esperienza, portando una ventata di Irpinia al Festival più atteso dagli italiani e farà parte della squadra di 20 massaggiatori scelti grazie al contest, a cui hanno partecipato oltre cento massaggiatori professionisti.

Fin da piccolo appassionato di sport, si è avvicinato al mondo dei massaggi a causa di un infortunio giocando a calcio e da lì, è iniziata la sua irrefrenabile voglia di conoscere e approfondire il mondo dei massaggi con tutti i suoi benefici. Dopo la biennale alla Diabasi, l’Accademia professionale che per prima ha notato il suo talento, ha continuato a fare esperienze e ad aggiornarsi in diverse strutture in Campania. Oggi, 24 anni, Christian è un massaggiatore professionale in continua formazione e aggiornamento, perfezionando sempre di più le sue tecniche dai massaggi olistici, nel settore sportivo e il Cupping Massage (coppettazione) consigliata nei trattamenti drenanti e nei trattamenti sportivi.

“Sarà un’esperienza unica – dice Christian Zirilli – un’opportunità di crescita professionale notevole, sono emozionato e onorato di far parte della squadra di 20 massaggiatori a Sanremo, rappresenterò l’Irpinia con orgoglio e farò tesoro di questa nuova avventura. Non vedo l’ora di iniziare e di poter offrire il benessere agli ospiti e agli artisti presenti. Poi, in fondo si sa, musica e massaggi sono sempre andati d’accordo”.

