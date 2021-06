Ciarambino: “Con Manfredi dialogo sulle nostre proposte per il rilancio di Napoli”

La vicepresidente del Consiglio regionale: “Lavoreremo per portare Napoli fuori dall’isolamento istituzionale”

“La sfida che Gaetano Manfredi ha lanciato in queste per Napoli è davvero importante e si inserisce nel solco di tante battaglie che stiamo portando avanti da anni in Consiglio regionale. A partire dall’attivazione della rete della sanità territoriale e dal contestuale rilancio dei principali presidi ospedalieri della città. Vogliamo lavorare al fianco del nostro candidato sindaco per riportare l’attenzione su temi come la spesa dei fondi europei, occasione persa per Napoli negli anni scorsi, soprattutto per finanziare progetti fondamentali come il Porto e il Centro Storico, autentici attrattori di imprese e di turismo da ogni parte del mondo. Siamo pronti a dare una mano per dare concretezza alle nostre proposte sulla blue economy, realizzando il Distretto del mare che la Regione Campania finanzierà grazie a un nostro emendamento votato in Consiglio regionale e su cui sarà necessaria la massima collaborazione col Comune di Napoli, per fare della nostra regione e del nostro capoluogo territori all’avanguardia su questo tema, che poi vuol dire lavoro per tanti giovani”. Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino. “Finalmente – conclude Ciarambino – possiamo intravedere l’uscita dall’isolamento istituzionale del nostro capoluogo, che potrà aprirsi a un dialogo oggi più che mai necessario sia con il livello regionale, di cui intendo farmi portavoce, sia con il livello nazionale”.

