CICCIANO. 6 percettori di RDC impegnati in un progetto dell’ Assistenza Infermieristica Solidale 24h – ANPAS

Sono sei i cittadini di Cicciano percettori del reddito di cittadinanza che da venerdì 18 giugno, inizieranno un’attività formativa sul territorio comunale funzionale al loro inserimento nel mondo del lavoro rispondendo all’invito del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro.

Un progetto della durata di sei mesi (prorogabili) per trentasei ore settimanali, promosso dall’Ambito N23 di cui fa parte anche l’associazione Assistenza Infermieristica Solidale 24h – ANPAS ed a cui l’ente guidato dal presidente dott. De Riggi Michele ha aderito.

Da domani dunque i cittadini selezionati che hanno risposto all’avviso, saranno impegnati nelle attività sociali sul territorio comunale e come autisti di ambulanza.

Un progetto importante che restituisce dignità alla persona e che crea opportunità di crescita e di formazione in un settore, tra l’altro, fondamentale per la nostra comunità. Bene così. In bocca al lupo”.

