Cicciano: al via il rifacimento delle strade cittadine

A Cicciano, stamattina, sono iniziati i lavori per il rifacimento dei manti stradali. I lavori interesseranno molte vie cittadine e sono: Via Caserta, via Roccarainola, via Sturzo, via De Sica, via Nuzzo, ||a traversa via Roccarainola, via San’Antonio (nei pressi della chiesa.

“Ormai viaggiamo spediti”, ha dichiarato il sindaco Giovanni Corrado. “Oltre ad inaugurare parchi e strutture per permettere ai cittadini di stare all’area aperta, dobbiamo assolutamente fare degni interventi per ridare a Cicciano delle strade che si possano definire tali. Un buon manto stradale dà soddisfazione agli occhi e soprattutto alle automobili dei nostri concittadini. Un paese civile non può prescindere dalla manutenzione delle strade.”

adsense – Responsive – Post Articolo