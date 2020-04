CICCIANO. Coronavirus. Anche il comune dell’area nolana ha il suo primo positivo.

E’ stato il primo cittadino di Cicciano Giovanni Corrado ad annunciarlo sul proprio profilo Facebook che anche Cicciano ha il suo primo caso da Covid-19. ecco cosa ha scritto: “Abbiamo appena ricevuto una triste notizia dall’Asl, c’è una cittadino di Cicciano che è risultato positivo al coronavirus. Abbiamo già preso tutte le dovute precauzione mettendo in quarantena obbligatoria tutte le persone che hanno avuto un contatto con lui negli ultimi 15 gg richiedendo tramite il proprio medico di base immediatamente il tampone.. Le persone interessate hanno fatto un comunicato che riporto in basso e li ringrazio a nome di tutti ,così nel caso in cui ci siano state altre persone che hanno avuto contatti negli ultimi 15 gg con le persone interessate sono pregate di autodenunciarsi. Manteniamo la calma . Vi prego restate a casa il nemico (Covid-19) è alle porte, come ve lo devo dire ???”

