CICCIANO. CORONAVIRUS. E’ deceduto l’uomo risultato positivo al Covid-19, l’annuncio del sindaco

Il Coronavirus fa un’altra vittima nel Nolano. Si tratta di un uomo di Cicciano. A dare il triste annuncio è stato il sindaco Giovanni Corrado in un post di ieri, sabato 4 aprile. «Purtroppo il nostro concittadino che è risultato positivo al Coronavirus non ce l’ha fatta. Siamo vicini alla sua famiglia. Vi prego restate a casa. Non si scherza, ha detto il primo cittadino di Cicciano, dove è iniziata la consegna delle mascherine ad opera della Protezione Civile. Abbiamo appena ricevuto una triste notizia dall’Asl. C’è un cittadino di Cicciano che è risultato positivo al Coronavirus. Abbiamo già preso tutte le dovute precauzione, mettendo in quarantena obbligatoria tutte le persone che hanno avuto un contatto con lui negli ultimi 15 giorni, richiedendo tramite il proprio medico di base immediatamente il tampone», il post del sindaco Corrado sui social nelle ore precedenti al decesso dell’uomo.

