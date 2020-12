Cicciano. Corrado preannuncia un sostegno economico per le attività

A Cicciano, l’amministrazione a guida Corrado, mette a disposizione dei cittadini e delle attività che hanno subito chiusure e riduzioni di orario in questo periodo, una somma che verrà suddivisa in base alle esigenze. Si tratta una iniziativa per cercare di dare un piccolo sostegno, soprattutto a ridosso delle festività. Queste le parole del sindaco:

“ Sono quasi sessanta le attività sul nostro territorio che beneficeranno di questo aiuto e che sarà almeno di 500€. Attività che a causa dei DPCM hanno subito chiusure o riduzioni dell’orario di lavoro. Magari non è tanto ma ci auguriamo che possano servire a trascorrere in modo un pochino più spensierato queste feste tristi ed atipiche. C’era la disponibilità di alcuni fondi statali che potevano essere spesi per altro. Abbiamo però pensato che null’altro potesse essere più importante in questo momento e che se esiste solo una piccola possibilità per aiutare i cittadini, quella va sfruttata. Verrà il tempo per altri progetti. Questo ora è il tempo della vicinanza e della solidarietà. Abbiamo anche previsto dei buoni per l’acquisto di generi alimentari e ticket, destinati a chi ne ha i requisiti oltre che bisogno e vigileremo sugli sciacalli che purtroppo, in questi casi, approfittano di certe iniziative, per tutelare chi è in difficoltà. Inoltre abbiamo predisposto anche un contributo per le associazioni attive sul territorio e che svolgono un ruolo importante in questo periodo.

A breve saranno pubblicati i bandi e le modalità di accesso. Guardo a questa iniziativa più come una mano tesa a chi è in difficoltà che come un progetto, un piano. Qui la parte politica l’ha scritta il cuore che è vicino a tutti perché nessuno di noi è immune, né al virus né alle conseguenze economiche e sociali che esso comporta. Governare con empatia vuol dire non fare differenze tra amministratori e cittadini, perché lo siamo anche noi. Lo siamo stati, lo siamo e lo saremo in futuro. “

Felice Sorrentino

