CICCIANO. E’ emergenza Coronavirus, 98 nuovi positivi di cui 52 residenti in un struttura RSA. Entra in vigore una nuova ordinanza

Preoccupano i nuovi contagi a Cicciano dove il primo cittadino ha comunicato alla popolazione, oggi, nuovi 98 positivi tra cui 52 ospiti di una RSA. Ecco l’annuncio:

“Oggi l’Asl mi ha comunicato che altri 98 nostri concittadini di cui 52 tutti appartenenti alla struttura RSA di via Roccarainola risultano essere positivi al Covid-19, (risultato di venerdì sabato e domenica), voglio tranquillizzare tutti perché già sono state prese tutte le precauzioni di isolamento e la struttura in questione ha messo in atto tutte le procedure per arginare il diffondersi del virus. Ad oggi sul nostro territorio abbiamo 157 positivi attivi e 48 nostri concittadini guariti e 58 in isolamento fiduciario. Auguriamo a tutti i nostri concittadini una pronta guarigione”.

Intanto a Cicciano da quest sera entra in vigora l’ordinanza n 307 del 9/11/2020 del sindaco Giovanni Corrado che prevede le seguenti restrinzioni:

1) E’ fatto divieto di circolazione pedonale ed intrattenimento dopo le ore 20:00 fino alle 5:00 su tutto il terrotio comunale;

E’ CONSENTITO LA CIRCOLAZIONE PEDONALE LIMITATAMENTE A SERVIZI STRETTAMENTE NECESSARI ( es. RECARSI IN FARMACIA, TABACCHI, PIZZERIE )

2) E’ fatto divieto assoluto per i minorenni fino a 16 anni di età di uscire , se non accompagnati dai genitori…

3) LE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE (BAR,GELATERIA.PUB,PASTICCERIE,

RISTORANTI resteranno aperte fino alle ore 18;

RESTA CONSENTITO L’ASPORTO E LA CONSEGNA A DOMICILIO FINO ALLE 22:00

Da martedì inizieranno un ciclo di sanificazione (12 interventi) che verranno effettuati il martedì, giovedì e venerdì dalle ore 20:00 sul territorio comunale.

