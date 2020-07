CICCIANO. Effettuati 238 tamponi oggi, si attende l’esito nelle prossime ore

Si è conclusa una giornata intensa che ha visto 238 persone sottoposte a tampone dopo i tre casi positivi degli ultimi giorni che hanno interessato la cittadina del nolano.

Ecco il messaggio della fascia tricolore Giovanni Corrado: “Sono stati effettuati 238 tamponi , quindi grande segno di responsabilità da parte dei miei concittadini , che non hanno sottovalutato il mio appello. Appena l’asl mi darà l’ufficialità non esiterò un secondo a comunicare i risultati.

Ad oggi l’Asl mi ha comunicato che i casi positivi a Cicciano sono 3 di cui una residente a Cicciano e altri due residenti a Cicciano ma stanno facendo quarantena obbligatoria in domicilio diverso dalla residenza quindi fuori Cicciano. Ringrazio di vero cuore l’Asl, VIGILI URBANI, Protezione civile , Polizia , Carabinieri per il supporto che ci hanno dato…GRAZIE

Ora raccomando tutte le persone che hanno fatto il tampone di essere ancora più responsabili e mettersi in isolamento fiduciario. Ps: ho fatto ordinanza di sospensione del mercato settimanale in via precauzionale. Sicuro come sempre in una vostra collaborazione vi abbraccio affettuosamente”.

