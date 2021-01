Cicciano: “I confini dell’amore ossessivo” è il nuovo romanzo del Prof. Michele Vario

OGGI, martedì 12 gennaio 2021, è uscito il nuovo romanzo del Prof. Michele Vario“I confini dell’amore ossessivo”. Dopo gli ottimi risultati del primo romanzo “I sogni svaniti” pubblicato nell’anno 2020, lo scrittore scrive d’amore. Il nuovo racconto sentimentale che si concentra su un rapporto amoroso duale: delicato e tormentato. Myles e Tetty sono i protagonisti di una storia d’amore senza precedenti. Un amore che spinge a compiere azioni fuori dal comune, una sequenza di capovolgimenti di fronte e colpi di scena evidenziano gli stati d’animo dei due innamorati, senza alcuna difficoltà riescono a esprimere pensieri e poesie passionali, dolci e romantiche, passando poi da una protezione reciproca e un certo senso di sicurezza, all’indifferenza più totale mescolata all’orgoglio ingiustificato. La mancanza di fiducia gioca un ruolo importante, guidata da una gelosia morbosa che tormenta le due anime, un sentimento di incertezza che assale le loro menti oscurando così l’amore unico sottratto dalla paura di perdersi. La predilezione non riconosciuta e mal gestita, condotta al baratro dalla possessività che porta a vivere un periodo magico che non nasconde un’atroce sofferenza in grado di scatenare una spropositata rabbia che non giustificano le reazioni soffocando il sentimento d’amore profondo e intenso.

