Cicciano: il Comune dona 200 tute e 200 paia di guanti all’ospedale di Nola

A Cicciano, l’amministrazione comunale a guida Corrado insieme alle associazioni locali ha dato vita ad una raccolta fondi per l’acquisto di materiale sanitario da donare all’ospedale Santa Maria la pietà di Nola. L’ottima iniziativa ha avuto un discreto riscontro nella comunità ciccianese al punto di essere già arrivati a portare a termine una prima donazione che consiste nella consegna di 200 tute protettive e 200 paia di guanti in nitrile professionali ed omologati per uso sanitario. Queste le parole del Sindaco Giovanni Corrado in merito all’iniziativa: “ Siamo molto felici di aver effettuato già la prima consegna. Abbiamo preferito dividere in varie tranche le donazioni all’ospedale per portare il prima possibile il nostro contributo. Ce ne saranno sicuramente altre, visto anche il gran cuore dei miei concittadini che sapevo non mi avrebbero mai deluso. Tutti a Cicciano fanno la loro parte in questa dura battaglia e visto che l’emergenza maggiore è adesso non abbiamo voluto aspettare di mettere insieme una cifra maggiore. Meglio dividere in più donazioni per portare il prima possibile il nostro piccolo aiuto a chi, con coraggio, sacrificio e devozione, mette a rischio tutti i giorni la propria incolumità per salvaguardare quella di noi tutti! Il numero di tute e guanti donati è stato suddiviso equamente tra i reparti di rianimazione e l’altra parte a disposizione della direzione sanitaria che le impiegherà dove riterrà opportuno. A tal proposito voglio ringraziare la direttrice sanitaria dott.ssa Daniela Schiavone e il dott. Manfredi. Colgo l’occasione per rinnovare il mio personale invito a fare un’offerta per questa causa che ci coinvolge tutti come anche per l’altra iniziativa avviata per l’acquisto di beni di prima necessità e farmaci per i cittadini in difficoltà, e anche per ringraziare ancora una volta tutti quelli che lo hanno fatto e le associazioni che stanno collaborando a queste iniziative. “

Felice Sorrentino

