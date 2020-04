Cicciano. il sindaco Corrado: “distorto un messaggio chiaro ai giovani. Strumentalizzare è sintomo di pochezza!”

A Cicciano, il sindaco Corrado si è ritrovato a subire attacchi mediatici dopo aver partecipato, insieme ad altri membri della sua amministrazione, ad una challenge molto in voga in questo momento sui social e che consiste nel bere alcuni bicchieri. Alle questioni sollevate da parte di chi ha visto il gesto come un esempio sbagliato da parte del primo cittadino, ha risposto egli stesso con un post su Facebook che ha ricevuto tantissimi commenti a favore della posizione del sindaco volti a stigmatizzare l’accaduto: “Provo un po’ pena verso chi ha usato un video scherzoso, fine a se stesso, in cui mi si vede partecipare ad un gioco tra persone adulte e con una modalità che sottolinea la “SOLA LUDICITÀ” del gesto. Come si può ben vedere dal video incriminato, verso all’interno di ogni bicchierino (e ribadisco bicchierino) una quantità MINIMA se non addirittura IRRISORIA di amaro per FAR FINTA di partecipare al gioco. Ora. Le considerazioni sono più di una: Sono una persona adulta e vaccinata e con senso di responsabilità, essendo padre di famiglia prima che sindaco. Punto due: nel video dico esplicitamente, rivolgendomi al più giovane tra le persone menzionate, di non esagerare, usando tale frase come monito verso gli adolescenti che tra l’altro ho più volte richiamato all’ordine per certe abitudini da “sabato sera” che vanno ben oltre quello che si può fare in un video del genere. Punto tre: chi intende attaccarmi non può far altro che appellarsi alla modalità falso moralista. Non essendoci veri punti dove poter dire qualcosa di negativo su quest’amministrazione e sul suo operato. C’è stato bisogno di strumentalizzare una sciocchezza scevra da qualsiasi messaggio negativo, ma ciò vi rende poveri di contenuti e questo lo si sapeva già. Ultima cosa: io l’esempio lo do tutti i giorni, sacrificando il tempo che voi invece avete la fortuna di dedicare alla vostra famiglia. Io invece, avendo scelto di candidarmi a sindaco, ho scelto di avere come famiglia l’intera comunità di Cicciano e quindi scendo per strada e mi occupo di essa. A questo punto, urge ribadire un messaggio ai giovani: “non esagerate mai, gli eccessi, in ogni cosa, portano solo conseguenze negative, talvolta irrimediabili, soprattutto quando ci si mette alla guida.” E a chi ha alzato questo polverone dico: “Provate a fare meglio, magari a dare qualche consiglio costruttivo in un periodo di difficoltà. D’altronde, che lo vogliate o no, rappresento anche voi e faccio anche i vostri interessi…”

Felice Sorrentino

