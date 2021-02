CICCIANO. Il sindaco Corrado: “Troppi contagi scuole chiuse”

Il primo cittadino di Cicciano Giovanni Corrado ha deciso per la chiusura delle scuole del comune visti l’aumento dei contagi negli ultimi giorni. Ecco cosa ha comunicato: “Con grande rammarico, ma sempre nell’ottica di tutelare i nostri piccoli , visto l’aumento continuo dei contagi (ad oggi siamo arrivati a 80 casi positivi attivi), abbiamo deciso di SOSPENDERE tutte le attività didattiche in presenza di tutte le scuola statali di ogni ordine e grado fino al 28 febbraio. LE PRIVATE avranno l’obbligo di comunicarmi quotidianamente l’andamento dei contagi, in caso di omissione o di mancata comunicazione giornaliera scatterà automaticamente chiusura, e multa per il responsabile della struttura. Ad oggi non abbiamo ricevuto comunicazione di contagi nelle scuole private per questo abbiamo optato per questa decisione, augurandoci di uscire quanto prima da quest’incubo. A tutti auguro una pronta guarigione. Un abbraccio forte dal vostro Amico/ Sindaco Giovanni Corrado”.

