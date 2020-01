CICCIANO. Il sindaco vicino ai negoziati coinvolti.

Proseguono le indagini dei carabinieri sull’esplosione avvenuta davanti al negozio di Cicciano.La paura è stata tanta oltre a qualche danno. Il Sindaco del paese ha voluto esprimere tutta la sua vicinanza al titolare del negozio in questione:

“ Sono davvero rammaricato per l’accaduto, oltre che arrabbiato. Certe cose non possono e non devono accadere. Sono atti che ripudio e condanno con tutte le mie forze. Sono vicino al titolare dell’esercizio commerciale ed alla sua famiglia. Persone che conosco e a cui voglio far arrivare tutta la mia solidarietà e disponibilità”. Ci vorrà ancora tempo per avere aggiornamenti in merito all’accaduto. Le indagini proseguono ed hanno bisogno ti tempo per fare il loro corso.

