A Cicciano sono iniziati i lavori per il rifacimento del manto stradale sul tratto tombato dell’Alveo Avella. Un’area che sarà chiusa al traffico veicolare per diventare un nuovo luogo di aggregazione. Saranno infatti previste delle panchine, una nuova illuminazione e attrezzature per il fitness all’aperto.

“Una nuova sfida e un nuovo obbiettivo portato avanti e realizzato da questa amministrazione”. Le parole di soddisfazione del sindaco Corrado.

adsense – Responsive – Post Articolo