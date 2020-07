CICCIANO. Lockdown: tempo di speranza o tempo disperato? My emotion life si fa promotrice di un evento sul benessere con lo psicologo Giulio Casini

Sabato 4 luglio alle ore 20,00 il Santuario di Maria SS. degli Angeli farà da cornice ad un importante evento organizzato dall’Associazione My Emotion Life. Relatore dell’evento sarà lo psicologo psicoterapeuta romano Dott.Giulio Casini che spingerà i partecipanti, in maniera dinamica , ad acquisire nuove prospettive offrendo loro nuovi spunti di riflessione relativi al particolare momento storico che abbiamo vissuto.

” Il lockdown ci ha privato di alcune certezze e ora che siamo ritornati, in parte, alla normalità non le abbiamo ancora recuperate del tutto.Abbiamo perso alcuni punti fermi della nostra vita. Proviamo ad immaginare la nostra vita come una tavolozza di colori -sostiene il Dott.Giulio Casini – e scegliamo con quali colori vogliamo ridipingerla”.

Questa iniziativa va ad inserirsi in una serie di altre importanti iniziative realizzate dall’Associazione My Emotion Life finalizzate al benessere dell’individuo. Proprio in occasione del lockdown ha Ianciato il progetto “Pillole di umanità”, una serie di dirette sui social media con diversi contenuti legati al benessere che ha riscosso un notevole successo. I fondatori della My Emotion life, la dott.ssa Stefania Guarracino, pedagogista e docente, il Dott. Giampiero Guarracino, naturopata e bioarchitetto, e il dott. Luigi di Vaia, naturopata ed erborista, pongono il benessere dell’individuo in stretta correlazione con il suo stato emozionale. L’evento in oggetto

prevede infatti anche un’esperienza sensoriale con l’utilizzo di alcuni oli essenziali che saranno distribuiti ai partecipanti.Interverrà anche il Dott.Gennaro Cuccurullo, medico MCAU ed esperto in medicina integrata, presidente del comitato scientifico My Emotion Life.

L’evento , nato in sinergia con la Parrocchia San Pietro Immacolata di Cicciano (NA) ,si svolgerà nel pieno rispetto delle normative di sicurezza vigenti per il Covid19. Sono previsti solo 80 posti a sedere rigorosamente all’aperto al fine di mantenere il distanziamento tra di partecipanti.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite whatsapp al numero 338 3632577 oppure tramite mail all’indirizzo info@myemotionlife.com. “Il pensiero genera la materia”, Giordano Bruno.

adsense – Responsive – Post Articolo