CICCIANO. Nuovi casi di Covid 19 nel comune del nolano. Complice un funerale. La comunicazione del sindaco

Continuano ad aumentare i contagi da Coronavirus nell’area nolana negli ultimi giorni, esattamente nei comuni di Camposano, Cimitile e Cicciano. Ieri sera la fascia tricolore del comune di Cicciano, Giovanni Corrado, ha comunicato sul proprio profilo facebook altri tre casi positivi. Ecco cosa ha scritto: “Comunicazione importante. Mi ha contattato l’Asl informandomi di altri casi positivi sempre collegati alla situazione oramai nota a tutti. Invito tutte le persone che sono state al funerale di MICHELE GLORIOSO il giorno 21/22 luglio di stare a casa e fare isolamento fiduciario, vi prego non prendete sotto gamba questa situazione, fatelo per noi e per i nostri cari. Sono in stretto contatto con l’asl per organizzarci per fare i tamponi a tutte le persone che si sono recate a dare le condoglianze e/o al funerale . Vi farò sapere domani luogo e ora dove fare i tamponi, mi raccomando sempre muniti di mascherina e distanziamento sociale. Appena ho notizie ufficiali in merito vi sarà comunicato tutto. Vi prego, restate a casa e vogliamoci bene.

Fatelo per noi e per i nostri figli! Intanto buona guarigione ai nostri concittadini risultati positivi! Non creiamo allarmismi inutili, seguiamo le regole, ce la faremo! Mi affido al vostro buon senso, come sempre!!

