CICCIANO. Raffaele Arvonio non candidato, in un mese aveva annunciato prima la candidatura con Italia Viva e poi con i Verdi

Colpo di scena all’ultima ora, l’ex sindaco di Cicciano Raffaele Arvonio che a luglio aveva sposato il progetto di Italia Viva di Renzi con tanto di presentazione in pompa magna per poi ripensarci e passare con la lista dei Verdi alla fine è stato escluso dal partito del sole che ride. Ecco cosa ha annunciato sul proprio profilo facebook.

“Cari amici comunico ufficialmente che non sono candidato alle prossime Elezioni Regionali.

Nonostante l’accettazione della candidatura di qualche settimana fa, nelle ultime ore è stato posto un veto sul mio nome, evidentemente troppo ingombrante, evidentemente abbiamo fatto troppo rumore. Qualcuno avrà fatto qualche calcolo matematico sul nostro potenziale elettorale.

Tanti sono stati i veti incrociati, tante le pressione e tante le invidie che abbiamo scatenato.

Qualcuno ieri già godeva per la non candidatura. Andiamo avanti sereni e contenti.

Portiamo a casa la consapevolezza di sapere che c’è stato chi ha remato contro affinché il nostro territorio non avesse nemmeno la possibilità di puntare ad avere un consigliere regionale.

Portiamo a casa il calore di tanti sostenitori che in questi giorni ci hanno trasmesso energia e voglia di fare. Andiamo avanti per la nostra strada. Dietro disegni che al momento sembrano difficili da decifrare, ci sarà sicuramente qualcosa di estremamente bello che solo nel tempo potremo apprezzare. Un abbraccio forte a tutti…col sorriso di sempre!

