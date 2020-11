CICCIANO. Si rompe scarico fognario di un palazzo dell’IACP e residenti protestano per la fogna a cielo aperto. Foto

Rottura di una colonna fetale nei pressi degli alloggi IACP di Cicciano, nei pressi delle palazzine del piazzale Primula al civico 38/a sta creando notevoli disagi ai residenti dell’area a causa del cattivo odore e della fuoriuscita delle acque nere che si propagano per l’area circostante. I residenti nonostante abbiano segnalato agli organi competenti lamentano il non interessamento da ormai circa sette giorni in cui sono costretti a vivere in una fogna a cielo aperto. “

Ci hanno risposto che dobbiamo aspettare ma vi sembra normale una situazione del normale?”, affermano i cittadini delle palazzine.