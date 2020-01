CICCIANO. Teresa 50 anni muore per male incurabile. Gli amici: “Era una donna speciale”

Il Nolano piange ancora un’altra morte. Piange ancora un’altra disgrazia, un altro dramma che ha colpito il territorio. Piange ancora un decesso per un male incurabile, quel male che uccide sempre più persone in quel luogo chiamato Terra dei Fuochi. Siamo a Cicciano questa volta dove Teresa aveva 50 anni, era una madre di tre figli, un amore enorme per il marito Ciro. E’ morta anche lei per un male incurabile, che non è riuscita a sconfiggere e che se le portata via in pochissimo tempo. Non ce l’ha fatta Teresa, se n’è andata dopo aver provato in tutti i modi a curare quella terribile malattia, lei aveva tanta voglia di vivere e nonostante la sofferenza era sempre stata ottimista. Il suo sorriso si è spento per sempre oggi in un letto dell’ospedale Moscati di Avellino. Sono moltissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando alla famiglia, al marito e ai figli. Gli amici e parenti la ricordano come una donna solare e sempre sorridente e scherzosa. I funerali si terranno domani, giovedì 30 gennaio, alle 15 quando sarà celebrato il rito funebre per l’ultimo saluto ad una mamma e moglie ideale.

