CICCIANO. Tutti negativi i 238 tamponi effettuati. Si tira un sospiro di sollievo

Si erano presentati in 238 per essere sottoposti al tampone per accertare la propria positività o meno al Covid 19 dopo aver preso parte ad un funerale dal quale alcuni partecipanti erano risultati positivi al Coronavirus. Ebbene l’Asl NA 3 ha comunicato i risultati e non c’è nessun caso di positività. Adesso le 238 persone dovranno comunque rimanere in quarantena domiciliare fino al prossimo 4 agosto, termine in cui scadono i 14 giorni previsti di quarantena. Soddisfatto il sindaco Corrado Giovanni che ha postato il seguente messaggio sul proprio profilo facebooòk: “La notizia che tanto aspettavo/aspettavamo la notizia che meritiamo come comunità dopo tutti i sacrifici che abbiamo fatto insieme. Penso che in nessun paese 238 persone si “autodenuncino” presentandosi al tampone. ORGOGLIOSO DI VOI. Su 238 Tamponi 0 positivi. Ora a tutte le persone che hanno fatto il tampone chiedo l’ultimo sforzo, considerato che il 21 c’è stato il funerale, e da quel momento vanno considerati i 14 gg di isolamento fiduciario, vi chiedo GENTILMENTE DI RESTARE A CASA E DI FARE ISOLAMENTO FIDUCIARIO FINO AL 4/08/2020

“.

adsense – Responsive – Post Articolo