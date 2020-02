Cimitile 0-Gesualdo 0: al Magnotti termina a reti bianche

Allo stadio Magnotti di Cicciano, termina a reti bianche la gara della giornata numero 23 del campionato di promozione girone C tra Cimitile e Gesualdo. Il match nella prima frazione di gioco, non regala particolari emozioni e al termine dei primi quarantacinque minuti il risultato è giustamente sul punteggio di 0 a 0. Nella ripresa, al 5′ minuto il Cimitile va in rete con un colpo di testa di Cittadino, ma l’assistente segnala un fuorigioco che dalla tribuna sembrava assolutamente non esserci. Sta di fatto che la rete non viene convalidata, tra le proteste dei calciatori di casa.

Dieci minuti più tardi è Carmine Di Meo con un preciso colpo di testa ad impensierire il portiere del Gesualdo che riesce a smanacciare il pericolo. I minuti passano, il Cimitile cerca di produrre il massimo sforzo per conquistare i tre punti, ma dopo tre minuti di recupero l’arbitro decreta la fine del match.

Il Cimitile sale cosi a 40 punti in classifica in sesta posizione, mentre il Gesualdo sale a quota 22 al quintultimo posto in graduatoria.

Formazioni

Cimitile: Cerciello, De Sarno, Menna, Cittadino, Visone, Liparuli, Carifi,Aprea, Imparato, Di Meo, Ardolino. All Galluccio

Gesualdo: Giubitoso, Vicario, Fulchino, Starita, Memmolo,Bellofatto, Starita Ernesto,Jallow, Arcobelli, Riefoli,Della Mura. All Arnone