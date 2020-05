I Carabinieri della Stazione di Cimitile, coadiuvati dai Carabinieri del NAS di Napoli, hanno svolto un controllo in un supermercato del paese rinvenendo e sequestrando circa 11 kg di formaggi, già tagliati e messi in vendita, per i quali non vi era garanzia di tracciabilità. Al responsabile dell’attività è stata elevata anche una sanzione pecuniaria pari a 1500 euro e sono state applicate prescrizioni per carenze igieniche e sanitarie.

