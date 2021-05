CIMITILE. Apre il nuovo Spazio Enel, ecco tutti i servizi offerti. Foto

E’ stato inaugurato da poco il nuovo Spazio Enel Partner di Cimitile in via Roma 136. I nuovi uffici, accoglienti e con spazi adeguati alle misure anticovid, offrono sia assistenza per le forniture elettricità e gas sia opportunità in termini di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Con questo innovativo Spazio Enel si aprono sul territorio del Nolano un nuovo punto fisico importante. Questo significa presenza nelle comunità locali e qualità assoluta nei servizi che si offrono, per essere sempre più vicini ai cittadini e ai clienti, sia nell’attività di assistenza sia nella proposta di risparmio in bolletta e di efficienza energetica.

Presso il nostro Spazio Enel potrai effettuare operazioni riguardanti le forniture di gas e luce e scoprire l’offerta più adatta alle tue esigenze.

Si effettuano: subentri, volture, prime attivazioni, cambio tariffa, attivazione rid ed altro ancora.

Inoltre potrai richiedere gratuitamente la visita presso il tuo domicilio, di un consulente specializzato in prodotti di efficienza energetica, il quale sarà lieto di proporti la miglior soluzione per rendere efficiente la tua casa!

Con SCEGLI OGGI di Enel Energia hai il 30% di sconto sul prezzo di listino della componente energia, bloccato per i primi 24 mesi di fornitura.

E se provieni dal servizio di maggior tutela lo sconto diventa del 40%. Vieni a trovarci nel nostro Spazio Enel Partner e scopri tutto quello che puoi.

Ti aspettiamo in negozio dalle 09:00 elle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 oppure puoi chiamarci al numero 081 376 7602!

