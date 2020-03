CIMITILE. Caso di Coronavirus nella città delle Basiliche Paleocristiane

“Il signore risultato positivo al Covid-19 è attualmente in isolamento nella propria abitazione, asintomatico, insieme ai genitori cui è stata fatta ordinanza di quarantena. Non c’è bisogno di fare allarmismi inutili. Le fake news non aiutano, serve la collaborazione e la calma. Si invita la comunità Cimitile tutta ad esercitare l’alto grado di sensibilità e di senso civico dimostrato sino a questo momento.Vi aggiorneremo appena abbiamo altre notizie”.

E’ con questo comunicato che la pagine ufficiale di Facebook ha annunciato alla cittadina il primo caso di positività di Coronavirus nella città delle Basiliche. E’ scattato il protocollo previsto e la ricostruzione di tutti i soggetti venuti a contatto con il soggetto.

