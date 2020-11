CIMITILE. Centro Italiano Femminile celebra la Giornata Internazionale contro la violenza alle donne

Il 25 novembre sarà celebrata, come ogni anno, la Giornata internazionale per eliminare la violenza contro le donne. Seppur in modo diverso, noi socie del Centro Italiano Femminile sezione comunale di Cimitile, vogliamo che questa data non passi inosservata, nonostante la pandemia da Covid 19 abbia destato in ciascuno di noi grande preoccupazione, facendo passare in secondo piano altri temi. Eppure dovremmo riflettere sul fatto che ad esempio in questo periodo di permanenza forzata in casa, gli episodi di violenza contro le donne sono aumentati. Dunque, vorremmo che accanto alle panchine e alle scarpe rosse, importanti segni che tengono vivo il ricordo di coloro che non ci sono più, sia sempre acceso il dibattito da cui partire per una educazione al rispetto. Di rispetto e di amore spirituale e non più di possesso, ne parla Dante Alighieri nel 1300. Lui, il Sommo Poeta, capovolse il rapporto con il femminile e, per quei tempi, dimostrò un atteggiamento inusuale e rivoluzionario, visto che la cultura dell’epoca relegava le donne ad uno stato di proprietà maschile, prive di diritti civili e di autonomina.

Aldo Cazzullo, giornalista del Corriere della Sera e scrittore, nel suo ultimo libro, “A riveder le stelle”, ha trovato “un modo nuovo e ingegnoso di raccontare Dante e il suo tempo mescolando in maniera semplice e convincente i versi della Divina commedia alla storia del suo tempo, dai grandi episodi politici ai piccoli avvenimenti di costume”. Sarà il giornalista in persona, intervistato virtualmente dal dottor Pasquale Antonio Riccio, membro cattedra UNESCO dell’università Federico II, a raccontarci quanto ha racchiuso in questo libro. Dunque, lasceremo la parola agli uomini, saranno loro che, nel segno di Dante, ci parleranno di rispetto e di amore e, rivolgendosi ad altri uomini, li esorteranno affinché si possa avere lo sguardo giusto verso le donne in ambito familiare, lavorativo e politico.

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina dell’associazione (CifCimitile Cif), mercoledì 25 novembre alle ore 17.

