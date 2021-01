CIMITILE: colpisce la compagna con una bottiglia. 45enne arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della stazione di Nola hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia un 45enne di origini polacche già noto alle ffoo.

L’uomo era in evidente stato di ebbrezza e aveva poco prima insultato e colpito con una bottiglia di vetro in faccia la convivente 33enne. Allertati dalla centrale operativa 112, i militari hanno raggiunto la loro abitazione e bloccato l’aggressore.

Finito in manette, è stato sottoposto ai domiciliari presso l’abitazione dei genitori in attesa di giudizio.

La vittima è stata soccorsa dal 118, per lei lesioni allo zigomo sinistro.

Secondo quanto ricostruito dai militari, episodi di questo tipo erano all’ordine del giorno ma nessuno era mai stato denunciato o refertato.

