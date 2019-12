CIMITILE: Il 29 dicembre Brindisi di fine anno

Con il patrocinio della camera di commercio che si quantifica in 25.000 euro, il comune di Cimitile organizza il Brindisi di fine anno. Giunto alla sua II edizione è uno degli eventi più attesi dell’anno. Tantissimi gli ospiti che interverranno per augurare a tutti una buona fine e buon principio. Di seguito gli eventi già realizzati e quelli in corso d opera: 8 dicembre aperitivo a palazzo Forte. Il 20 dicembre degustazione prodotti tipici a palazzo forte. Il 23 il villaggio di babbo natale in Piazza. Il 28 il coro Gospel. Il 29 dicembre, di mattina il trenino di babbo natale e la sera il concerto e per finire il 6 gennaio la befana in piazza.

