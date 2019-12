CIMITILE. Il gruppo “La MImosa” al “Wine Bar – Mirò” di Cimitile

Sabato 28 Dicembre 2019, il gruppo “La MImosa” guidato da Carmine La Marca, ha trascorso l’evento Natalizio presso il “Wine Bar – Mirò” Via Nazionale delle Puglie 64, Cimitile, del titolare Umberto Iacobelli. Il locale molto raffinato e moderno ha accolto le persone con cortesia e cordialità, regalando agli ospiti un momento di relax e di piacere. Gli addetti ai lavori del Wine – Bar, si sono dimostrati di grande spessore e valore nella preparazione delle vivande e nel servizio, offrendo ai presenti i motivi per una buona valutazione. Durante la serata il gruppo ha assaporato alcune specialità della casa ed ha assistito allo spettacolo di animazione presentato dal duo cabarettistico “Kiatti per caso” di Canta Nola. Durante la degustazione del menù: antipasto, lasagna e dolce, bagnato da un ottimo vino, i presenti sono stati deliziati dal sottofondo musicale diretto da Giorgio Napolitano (Mixer) che ha introdotto la serata musicale e la fantastica esibizione di “Titti La Bona” (Enzo De Lucia), che con il canto, il ballo, il suono dei tamburelli e la tombolata natalizia, ha fatto divertire e coinvolgere tutto il pubblico presente. (Pasquale Iannucci)

