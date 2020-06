CIMITILE: La didattica oltre il Covid19, la conoscenza prima di ogni cosa. Video

di Alessia Conte

Come tutti gli alunni italiani anche quelli dell’Istituto Comprensivo Mercogliano-Guadagni di Cimitile, da marzo 2020, hanno potuto partecipare alle lezioni usufruendo della DAD. La didattica a distanza, da alcuni criticata da altri amata, è stata uno strumento necessario ed indispensabile per acquisire nuove conoscenze ed evitare il difficile distanziamento sociale, venutosi a creare a causa del Covid19, tra la scuola ed i suoi allievi. Un’opportunità unica nel suo genere, all’inizio decisamente complicata che si è evoluta nel migliore dei modi. Gli alunni delle classi quinte, sez. A,B,C,D, dell’Istituto Comprensivo Mercogliano-Guadagni ,hanno voluto ed hanno saputo adattarsi all’imposizione digitale, figlia di un tempo ed un periodo decisamente difficile dove ogni giorno è stato uguale all’altro, dove si è vissuto nella paura e nell’incertezza. Cogliendo l’opportunità della DAD sono stati portati a termine diversi progetti, tra cui i quattro video allegati all’articolo, si tratta di piccoli documentari che hanno come unico argomento quello della storia. Una storia vissuta al passato, presente e al futuro. Una storia che ci insegna e che dovrebbe farci riflettere sul tempo che stiamo vivendo. Una storia raccontata e vissuta dai bambini, forse i più colpiti, ma i meno considerati, nel periodo del lockdown. I quattro documentari non sono una semplice rappresentazione di un progetto portato a compimento, sono simbolo di impegno, costanza e voglia di conoscenza. Una conoscenza che è andata oltre i limiti imposti dal Covid19.

Buona visione:









