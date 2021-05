CIMITILE. La dipartita di Pietro Quagliariello a soli 44 anni. Paese in lutto

E’ venuto a mancare a soli 44 anni Pietro Quagliariello, cimitilese doc che da una quindicina di anni si era trasferito Urbino per lavoro ma non mancavano i suoi ritorni nel paese delle Basiliche di San Felice per incontrare amici e parenti a cui era molto legato. Pietro che nulla ha potuto contro un brutto male lascia la moglie Marika e le sue adorate figlie Sofia e Lisa, oltre ai suoi genitori e fratelli. Una tragedia che ha lasciato l’intera comunità nel dolore. I funerali si terranno Lunedì 24 maggio in Pesaro Urbino.

