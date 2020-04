CIMITILE. L’imprenditore Tavolario regala scatole di doni per i piccoli del paese

Un gesto di solidarietà che ha emozionato l’intera comunità Cimitilese. Stiamo parlando della bellissima iniziativa di Andrea Tavolario, imprenditore e vicesindaco di Cimitile, che è riuscito ad arrivare nel cuore e nelle case di tutti i bambini per regalare loro un sorriso in questo momento di sconforto e difficoltà per tutti. L’imprenditore ha pensato di realizzare un piccolo dono per tutti i bambini del paese per regalarle un sorriso in questo triste e difficile momento, regalando una scatola composta da un libro da leggere, un libro da colorare e un altro da disegnare e due righelli. Inoltre le scatole sono composte anche da due set di colori, pennarelli e pastelli, da una gomma e da un piccolo giochino è si dividono in maschili e femminili. Con la speranza che tutto possa finire in fretta, ci auguriamo che siano sempre questi i gesti che davvero contano nella vita di tutti i giorni.





adsense – Responsive – Post Articolo