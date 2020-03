CIMITILE (NA): Carabinieri assistono due anziani. Avevano bisogno di alimenti e farmaci

Impossibilitati ad uscire di casa per l’età avanzata e l’emergenza coronavirus, due coniugi di 85 e 94 anni hanno chiesto aiuto ai carabinieri della stazione di Cimitile. Avevano bisogno della spesa, di prodotti alimentari essenziali e di qualche farmaco prescritto dal medico. Il comandante della stazione li ha raggiunti in casa e con le prescritte precauzioni ha ritirato la lista della spesa, tornando dopo qualche minuto con quanto richiesto. Ai due anziani – commossi per il gesto d’altruismo – è stata garantita una linea diretta con la stazione carabinieri per qualsiasi futura necessità.

